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        Haberler Bilgi Gündem KPSS sonuç tarihi: 2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        KPSS sonuç tarihi: 2024 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos tarihlerinde uygulandı. Belirtilen tarihlerde sınavlara katılım gösteren memur adayları, KPSS sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:27
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        • 1

          KPSS lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Peki, "2024 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından açıklanan tarihe göre KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak.

        • 3

          KPSS TAKVİMİ

          KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

          KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

          KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 4

          KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        • 5
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