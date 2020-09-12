KPSS ne kadar sürecek? KPSS saat kaçta bitecek? soruları adayların ve yakınlarının gündeminde. ÖSYM tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu bugün gerçekleştiriyor. KPSS alan bilgisi sınavına dair detaylar haberimizde.

KPSS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BİTECEK? 2020

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de yani bugün saat 10.15'te başladı. 40 sorudan oluşan sınavın süresi 50 dakika. Sınav

2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) bugün saat 14.45'te başlayacak. 2. oturum da 40 sorudan oluşacak ve 50 dakika sürecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.