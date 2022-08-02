2022 KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıklamıştı. ÖSYM'nin paylaştığı sorular ile karşılaştırma yapanlar ilginç bir sonuçla karşılaştı. Peki ÖSYM KPSS sınavı son dakika gelişmesi olarak neler söyledi?

ÖSYM KPSS SINAVINI İPTAL EDECEK Mİ?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklama yapması bekleniyor.