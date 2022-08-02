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KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika KPSS açıklaması

KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?

KPSS lisans sınavının 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşmesinin ardından bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, sınava katılım gösteren adaylar "KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak?" sorularına yanıt aradı. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar ve tüm detaylar...

02.08.2022 - 21:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS sınavı iptal mi edilecek, sınav tekrar mı yapılacak soruları son dönemin en çok araştırılan soruları arasında yer alırken konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS lisans sınavının ardından bazı sorulara ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Peki KPSS sınavı iptal edilecek mi, son durum nedir? ÖSYM 2022 KPSS tekrar mı yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı

  • 2022 KPSS İPTAL Mİ EDİLECEK?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Pazar günü gerçekleştirilmesinden sonra ÖSYM KPSS cevap anahtarının belli bir kısmını açıklamıştı. ÖSYM'nin paylaştığı sorular ile karşılaştırma yapanlar ilginç bir sonuçla karşılaştı. Peki ÖSYM KPSS sınavı son dakika gelişmesi olarak neler söyledi?

    ÖSYM KPSS SINAVINI İPTAL EDECEK Mİ? 

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklama yapması bekleniyor.

  • ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

    ÖSYM KPSS sorularının kopya olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine şu açıklamayı yaptı:

    2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

    Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. 

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KPSS AÇIKLAMASI

    Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşanan kopya soru iddiası üzerine çalışma başlatılması talimatını vererek şu açıklamayı yaptı:

    Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. 

    Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.

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