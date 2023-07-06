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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirlecek olan KPSS'ye kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor. Bu bağlamda sınava kısa bir süre kalmasıyla KPSS sınav giriş belgesi araştırması hız kazandı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...