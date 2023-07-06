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        KPSS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2023 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

        KPSS sınav giriş belgesi gündemdeki yerini aldı. Başvuruları 29 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da uygulanacak. Sınava sayılı günler kala "KPSS sınav yerleri açıklandı mı?" sorusu araması sıklaştı. İşte ÖSYM KPSS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:22
        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ülke genelinde gerçekleştirlecek olan KPSS'ye kısa bir süre kaldı. Bilindiği üzere sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor. Bu bağlamda sınava kısa bir süre kalmasıyla KPSS sınav giriş belgesi araştırması hız kazandı. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 

          KPSS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Ancak sınav giriş belgesinin KPSS'nin ilk oturumununu tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor. 

          Bu bilgiler ışığında KPSS sınav giriş belgesinin 13 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

        • 3

          KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 

          Adaylar KPSS giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecekler.

          ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2023 KPSS NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

          Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

          Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

        • 5

          KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

          KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

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