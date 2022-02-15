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KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS sınavı ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? KPSS ne zaman?

KPSS sınav ve başvuru tarihleri 2022

Devlet kadrolarında görev yapmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu KPSS puanı için düzenlenecek 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Bilindiği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenleniyor ve sınav tarihleri her senenin başında ÖSYM sınav takvimi ile duyuruluyor.

15.02.2022 - 10:43 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kamu karolarında çalışmak isteyenlerin yeni sene başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleriydi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022 KPSS sınavları ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konan KPSS sınavı için tarihleri duyuruldu. Bilindiği gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların işe alım şartlarından biri de ilgili KPSS sınavına ait bir puana sahip olmak. İşte 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

  • KPSS 2022 NE ZAMAN?

    2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

    #habericionecikanlar#100#left#

    SINAV TARİHİ: 31.07.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

  • 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

  • 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

    SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

  • 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

    SINAV TARİHİ: 14.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

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