KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Sorusu devlet memuru olmak için KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından merak konusu oldu. 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2021 KPSS başvurusunu tamamlayan adayların merak ettiği sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM sınavlarının genellikle sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. İlk sınavın 1 Ağustos'ta yapılacak olması nedeniyle sınav yerleri için gözler 22 Haziran'a çevrilmiş durumda.

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.



KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.