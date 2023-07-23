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        Haberler Gündem KPSS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? İşte 2023 ÖSYM KPSS lisans GY GK eğitim bilimleri sınav saatleri

        KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

        ÖSYM ile KPSS sınavları için geri sayım başladı. Başvuruları 16 - 29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan KPSS Lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT kapsamında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adaylar için "KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023 KPSS Lisans sınav saati...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 00:09
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        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava artık sayılı saatlerin kalmasıyla "KPSS ne zaman, saat kaçta başlayacak?" araması da sıklaştı. İşte, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans sınav tarihi, saati ve konuya ilişkin merak edilen güncel bilgiler...

        • 2

          2023 KPSS LİSANS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

          2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.

          2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz pazar öğleden sonra yapılacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.

        • 3

          KPSS SINAV TAKVİMİ

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

          2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

        • 4

          2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          6 Ağustos'ta tamamlanacak KPSS maratonu sonrasında ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları açıklayacak.

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