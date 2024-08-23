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        Haberler Bilgi Gündem KPSS P121 puan türü nedir, nasıl hesaplanır, ne işe yarar, hangi bölümlerde kullanılır ve ne kadar geçerli?

        KPSS P121 puan türü nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar?

        KPSS Lisans sonuçlarının gündeme gelmesiyle KPSS P121 puan türü de araştırılmaya başlandı. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS P121 puanın hesaplanması için üç sınavdan farklı ağırlık ortalamaları alınıyor. KPSS P121 puan türü nedir, nasıl hesaplanır, ne işe yarar? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 09:55 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:55
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          ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans oturumlarına giren Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Bu kapsamda, KPSS P121 puan türünün ne olduğu ve ne işe yaradığı merak ediliyor. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS P121 puanı, yalnızca bir yıl geçerli. Peki, KPSS P121 nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? İşte, detaylar...

        • 2

          KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

          P121 puan türü; genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, öğretmenlik alan bilgisi sınavlarından oluşur.

          Öğretmen olarak atanmak isteyen KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

        • 3
        • 4

          KPSS P121 PUANI NASIL HESAPLANIR?

          P121 puanının oluşması için genel yetenek ve genel kültür için 0,30, eğitim bilimleri için 0,20, öğretmenlik alan bilgisi için, 0,50 ağırlık puanı alınarak hesaplanır.

        • 5

          KPSS P121 KAÇ YIL GEÇERLİ?

          KPSS-Öğretmen adaylarının puanlarının (P10 ve P121) geçerlilik süresi 06.07.2012 tarihinden itibaren 2 yıldan 1 yıla düşürülmüştür. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

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