ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans oturumlarına giren Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları bugün açıklanıyor. Bu kapsamda, KPSS P121 puan türünün ne olduğu ve ne işe yaradığı merak ediliyor. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren KPSS P121 puanı, yalnızca bir yıl geçerli. Peki, KPSS P121 nedir, nasıl hesaplanır ve ne işe yarar? İşte, detaylar...