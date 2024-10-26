Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri 2024: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl, nereden yapılır?

        KPSS Ortaöğretim tercih takvimi: KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak?

        KPSS ortaöğretim sonuçlarının 4 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapma hazırlıklarına başladı. Gözler şimdi, kamu kurumlarındaki uygun pozisyonlar için yapılacak tercih işlemleri öncesinde ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS ortaöğretim tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, 2024 yılı KPSS ortaöğretim tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte adayların merakla beklediği bilgilere dair güncel gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 20:58 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde kalmaya devam ediyor. Lise mezunlarının kamu kurumlarında çalışabilmeleri için girilen bu sınavın sonuçları duyurulduktan sonra, tercih döneminin başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim tercih işlemleri hangi tarihlerde yapılacak? Detaylar haberimizde...

        • 2

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı.

          KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayımlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

          KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.

        • 4

          ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

          Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

        • 5

          KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?

          Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı.

          KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

          KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR

          Üniversiteler,

          Enstitüler,

          Bakanlıklar,

          Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

          Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

          Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,

          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

          Karayolları Genel Müdürlüğü,

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,

          Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

          Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,

          Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

          Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,

          Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

        • 7

          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

          Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,

          Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,

          Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı,

          Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,

          Türk Dil Kurumu Başkanlığı,

          T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,

          Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü,

          Gelir İdaresi Başkanlığı,

          Sayıştay Başkanlığı,

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

          Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı,

          Kişisel Verileri Koruma Kurumu,

          Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

          Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

          Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        Semanur'un ölümüne yakın inceleme
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        130 bininci afet konutu teslim edildi
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Hangi takvim hangi yılı gösteriyor?
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        Sevgilisi tüfekle vurdu! Bir ay evde alıkoydu!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Anne, engelli oğlunu gezdirecekti! 'Ehliyetsiz' ölüm!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Habertürk Anasayfa