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        KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2024 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

        KPSS sınav giriş belgesiyle memur adaylarının sınava gireceği okul, salon-sıra numarası gibi bilgiler netlik kazandı. Memur olma hayaliyle hazırlıklarını sürdüren adaylar, KPSS ortaöğretim (Lise) sınavı KPSS ortaöğretim sınavı bu yıl Eylül ayında uygulanacak. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2024 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:36
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        • 1

          KPSS ortaöğretim sınav tarihi açıklandı. Sınava kısa bir süre kala, KPSS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınav tarihi, saati

        • 2

          KPSS NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

        • 3

          KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

          Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

        • 4
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