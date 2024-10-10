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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans tercihleri nasıl, nereden yapılır?

        KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yer aldı. Memur adayları kendi puanları ve yerleşmek istedikleri kurumların taban puanlarını dikkate alarak tercihlerini yapacak. Peki KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:11
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        • 1

          KPSS önlisans tercihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından Önlisans KPSS sonuçları ve puanları 20 Eylül'de sonuç.osym.gov.tr üzerinden ilan edildi. Adaylar KPSS önlisans puanlarıyla ilan edilecek takvim doğrultusunda kamu kurumlarının açtıkları kadrolara başvuru yapabilecek. Peki KPSS önlisans tercihleri ne zaman? KPSS önlisans tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN, KILAVUZ YAYINLANDI MI?

          KPSS önlisans tercih takvimi henüz açıklanmadı. Takvim bilgisinin netleşmesiyle önlisans KPSS tercih kılavuzunun da paylaşılması bekleniyor.

          KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

          2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

        • 3

          Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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