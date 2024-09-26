KPSS önlisans tercih tarihleri 2024: KPSS önlisans tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Kamu kurum ve kuruluşlarda görev almak isteyen vatandaşlar KPSS önlisans tercihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercih süreci başlayacak. Peki ÖSYM ile KPSS önlisans tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
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KPSS önlisans tercih kılavuzu ile beraber tercih tarihleri gündeme gelecek. 20 Eylül’de erişime açılan KPSS önlisans sonuçlarının ardından KPSS önlisans tercihleri yapılacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Peki KPSS önlisans tercih tarihleri belli mi, tercihler nasıl ve nereden yapılır?
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KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.
Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.
KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
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KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
KPSS önlisans tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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