KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM KPSS önlisans sonuç sorgulama sayfası

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

SORU DAĞILIMI

KPSS Önlisans sınavı, iki ana bölümden oluşur: Genel Yetenek ve Genel Kültür. Bu iki bölümde adaylara toplam 120 soru sorulur. KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.

Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.