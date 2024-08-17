KPSS Önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Önlisans) için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Eylül ayında düzenlenecek sınavın detayları merak ediliyor. Peki, KPSS Önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM takvimi ile 2024 KPSS Önlisans sınavı ne zaman? İşte detaylar…
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Kamu Personel Seçme Sınavı Önlisans oturumu için heyecan dorukta. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Önlisans mezunu memur adaylarının araştırdığı ‘’KPSS Önlisans sınavı ne zaman?'' sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Ayrıca sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine de yer verildi. Peki, 2024 KPSS Önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri netleşti.
Takvime göre KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
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KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
KPSS Önlisans sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı.
Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor. Buna göre; KPSS Önlisans sınav yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.
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