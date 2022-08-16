KPSS sınav takviminin güncellenmesi ile yeni tarihler merak konusu oldu. KPSS ön lisans başvuruları 15 Ağustos'ta sona erecekken ÖSYM'nin açıklaması ile bir gün daha uzatıldı. Peki, KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman? İşte konuyl ilgili merak edilen soruların yanıtı...