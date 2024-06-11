KPSS ön lisans maratonu başvuru süreci ile başlıyor. KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Memur olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, KPSS ön lisans başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?" İşte KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri...