2021 KPSS’nin son oturumları 15 Ağustos 2021 Pazar günü gerçekleştiriliyor. ÖABT oturumlarının da tamamlanmasının ardından adayların sözlü sınavlar öncesindeki ilk sıralamaları ortaya çıkmış olacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakata katılma hakkı elde edecek adaylar da belli olacak. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM genellikle soruları ve cevap anahtarını gün içerisindeki tüm sınavlar tamamlandıktan birkaç saat sonra ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle ÖABT sorularının ve cevaplarının da bu akşam ya da yarın gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Sorular ve cevaplar ÖSYM AİS üzerinden görüntülenmeye açılıyor. Soruların tamamına sadece sınava katılan adaylar ulaşabilirken yüzde 10’luk kısmı ise herkese açık olarak yayınlanıyor. Bu nedenle sınava katılmayan kişiler soruların sadece yüzde 10’unu görebilecek. Adaylar yapacakları karşılaştırma ile resmi sonuçlar öncesi durumlarını kontrol edebilecekler.