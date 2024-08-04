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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        ÖSYM tarafından KPSS ÖABT sınav tarihi duyuruldu. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavı sonrası KPSS maratonu sona eriyor. Kamuda personel olmak isteyen vatandaşlar sınavlarda belli sayıda sorudan sorumlu olacak. ÖSYM'den bugün sınava girecek adaylara saat uyarısı gelmişti. Peki KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 04.08.2024 - 08:00
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        • 1

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayınladığı takvime göre KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum detayları belli oldu. Bugün uygulanacak olan sınav ilk olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi ile başlayıp İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ile sona erecek. Peki KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar

        • 2

          KPSS ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ( Öabt ) oturumları ile 2024- Kpss İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

          İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

          İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

          Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

        • 3

          SINAVLARA 461 BİN 763 ADAY BAŞVURDU

          Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, pazar günü düzenlenecek KPSS oturumlarına 461 bin 763 adayın başvurduğunu bildirdi.

          Sınavların 81 ildeki 103 sınav merkezinde, 1362 binadaki 20 bin 286 salonda yapılacağını belirten Ersoy, "Toplam 63 bin 593 görevli sınav günü sahada olacak. Sınav güvenliği için 6 bin 834 emniyet mensubu görev yapacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları ücretten muaf tutuldu. 2024-KPSS oturumlarına 555 engelli aday başvuru yaptı. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1932 aday bu haktan yararlandı." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ersoy, şunları kaydetti;

          "Hafta sonu uygulayacağımız oturumlarla KPSS Lisans sürecini tamamlamış olacağız. Lisans uygulamalarının ardından KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. Uygulamaya katkı sağlayan sınav görevlilerimize, emniyet mensuplarına ve nüfus müdürlüklerinde görev yapan personele teşekkür ediyorum. Uygulanacak sınavlara girecek adaylarımıza başarılar diliyorum."

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