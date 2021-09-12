KPSS lisans sınavının 1, 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe gözlerini çevirdi. İşte ÖSYM 2021 KPSS sonuçları sorgulama ekranı...

2021 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS LİSANS SONUÇLARI

KPSS ÖN LİSANS NEDİR?

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans, ortaöğretim okullarından veya ön lisans programlarından (lise, meslek lisesi, iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.

Sınava, ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

KPSS (Ortaöğretim / Önlisans) iki ayrı oturumda Lefkoşa ile birlikte yaklaşık 150 sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav, ortaöğretim düzeyinde girecek adaylar için sabah, önlisans düzeyinde girecek adaylar için de öğleden sonra başlatılmaktadır.

Önlisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılır örneğin : 2016,2018,2020, 2022 gibi. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.