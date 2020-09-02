2020 KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Adaylar sınavın ne zaman uygulanacağı, sınav giriş belgelerinin nasıl alınacağını merak ediyorlar. İşte KPSS sınav giriş belgesi ve sınav tarihleri...

KPSS LİSANS SINAV TARİHİ

KPSS Lisans sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. Adaylar KPSS sınavına saat 10.15'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS Lisans sınav giriş yerlerini ÖSYM'nin AİS sisteminden öğrenebilirsiniz. ÖSYM AİS giriş için tıklayınız.

ÖSYM AİS GİRİŞ 2020