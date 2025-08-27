KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı. KPSS 2025 sınav yerlerinin, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu nedenle adaylar, ağustos sonu veya eylül başında sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Resmi tarih ve detaylar için ÖSYM'nin internet sitesinin düzenli olarak kontrol edilmesi öneriliyor.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav giriş belgelerini sorgulayabilecek. Belge üzerinde adayın sınav yeri, tarihi ve oturum bilgileri yer alacak. Sınav giriş belgeleri olmadan sınava girilemeyeceği için, belgelerin kontrol edilmesi kritik önem taşıyor.aşvurular 10 Temmuz 2025'te tamamlanmıştı.