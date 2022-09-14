2022 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen KPSS sınavı, soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilmişti. İptal edilen sınavın yerine yeniden KPSS düzenlenecek.

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri için yeni tarih ÖSYM tarafından belli oldu. Yeni düzenlenecek sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek. Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖABT oturumları ise 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.