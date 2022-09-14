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KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2022: KPSS Giriş Yerleri Sorgulama Nasıl Yapılır?

KPSS lisans alan bilgisi sınav giriş yerleri erişime açıldı! KPSS giriş yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından alan bilgisi giriş belgeleri de erişime açıldı. Daha önce gerçekleştirilen KPSS, sınav sorularının çalındığı iddiasıyla iptal edilmişti. İptal edilen KPSS sınavı yeniden yapılacak. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte giriş yerlerinin açıklanması bekleniyordu. Lisans oturumunun ardından alan bilgisi için giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, KPSS giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı…

14.09.2022 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • KPSS sınav giriş yerleri belli oldu. Sınava girmek isteyen adaylar ÖSYM’nin sorgulama ekranlarından belgelere ulaşabilecek. KPSS lisans ve alan bilgisi olarak farklı oturumlarda gerçekleşecek. İki oturumunda sınav giriş yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav giriş belgelerine haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. İşte 2022 KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı

  • 2022 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen KPSS sınavı, soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilmişti. İptal edilen sınavın yerine yeniden KPSS düzenlenecek.

    KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri için yeni tarih ÖSYM tarafından belli oldu. Yeni düzenlenecek sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşecek. Alan Bilgisi oturumları ise 24-25 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.  ÖABT oturumları ise 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

  • KPSS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sınava girecek adayların merakla beklediği KPSS sınav giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı.

    KPSS alan bilgisi oturumu için sınav giriş yerleri ise bugün yayımlandı. Sınava giriş belgesini almak isteyenler ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranından, sınav merkezleri ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir.

    Adaylar, 2022 KPSS sınav giriş belgelerini, ÖSYM’nin resmi internet sitesi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.

    KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • Adaylar, Genel Kültür Genel Yetenek oturumları için sınav günü saat 10:00’dan sonra sınav binasına alınmayacak olup, sınav giriş belgelerinde yer alan tüm kurallara tabi tutulacaktır. 18 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Eğitim Bilimleri oturumu için ise adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

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