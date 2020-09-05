KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? soruları adayların gündeminde. ÖSYM tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu yarın yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. KPSS lisans sınav yerlerine dair detaylar haberimizde.

KPSS NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 2020

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KPSS lisans sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.