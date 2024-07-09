KPSS geç başvuru ekranı! 2024 KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024?

KPSS ön lisans sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru tarihlerinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. 350 TL olan ön lisans KPSS başvuru ücreti geç başvurusu yüzde %50 olarak artımlı şekilde yani 525 TL olarak ödenecek.