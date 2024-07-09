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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS geç başvuru ekranı! 2024 KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS geç başvuru ekranı! 2024 KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Kamuda personel olmak isteyen milyonlarca vatandaş KPSS geç başvuru tarihi araştırıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı önlisans başvurularını kaçıranların geç başvuruları tamamlaması gerekiyor. 1 Eylül'de yapılacak sınav öncesi geç başvuru ücretini yatıranlar ÖSYM AİS ekranında başvuruları tamamlayabilir. Peki KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.07.2024 - 09:53
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        • 1

          ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre KPSS ön lisans geç başvuru tarihleri açıklandı. Yayınlanan sınav takvimi doğrultusunda KPSS ön lisans geç başvuru ekranı bugün itibariyle açılıyor. Adayların iki gün içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. İşte KPSS geç başvuru ekranı, tarihi, ücreti gibi tüm bilgiler…

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU BAŞLADI MI? KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024!

          ÖSYM sınav ve başvuru takvimine göre KPSS Ön lisans Geç Başvuru tarihleri açıklandı. ÖSYM’in takvimine göre KPSS Ön lisans Geç Başvuruları, 9 - 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

          2024 KPSS SINAV TAKVİMİ!

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

          - Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

          - KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

          - KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

          - KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

          - KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

        • 3

          KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2024?

          2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

        • 4

          KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2024?

          KPSS ön lisans sınav ücreti 350 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru tarihlerinde bu ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor. 350 TL olan ön lisans KPSS başvuru ücreti geç başvurusu yüzde %50 olarak artımlı şekilde yani 525 TL olarak ödenecek.

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