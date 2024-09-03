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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı ne zaman yapılacak? 2024 DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS DHBT sınavı ne zaman yaoılacak? 2024 DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KPSS Lisans maratonu 2024 senesi için tamamlanmak üzere. Son KPSS sınavı olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları tamamlandı ve artık sınav için heyecanlı geri sayım başladı. Peki, DHBT ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:40
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        • 1

          KPSS maratonunda geriye sadece bir sınav kaldı; Din Hizmetleri Alan Bilgisi. 22 Ağustos'ta geç başvuru günü tamamlanan sınava gerim sayım başladı. ÖSYM, DHBT için gereken tüm detayları takviminde paylaştı. İşte, 2024 KPSS DHBT sınav ve sonuç tarihi...

        • 2

          2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

        • 3

          2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?

          DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

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