Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS Alan Bilgisi sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları açıklandı mı? ÖSYM ile 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

        KPSS soruları ve cevapların ne zaman açıklanacağı, oturumunların sona ermesiyle araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavı 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde 3 oturumda düzenleniyor. Adayların gözleri şimdiden ÖSYM'den gelecek 'KPSS Alan Bilgisi Sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı' duyurusuna çevrildi. İşte, 2023 KPSS Alan Sınavı soruları ve cevapları PDF indir sayfası ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS Alan Bilgisi sınavı bugün ülke genelinde düzenlendi. Adaylar, KPSS Alan Bilgisi sınavında 3 oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik derslerinden toplam 240 soruyla karşılaştı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2023 KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün ya da bir gün sonra erişime açılıyor.

        • 3

          Bu bağlamda KPSS Alan Bilgisi sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının bugün sınavın 2. oturumundan birkaç saat sonra veya bir gün sonra erişime açılması bekleniyor.

          ÖSYM, KPSS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer verilecektir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk
        Habertürk Anasayfa