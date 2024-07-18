KPSS Lisans oturumları devam ediyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları bitti. Bu hafta sonu ise uzmanlık gerektiren Alan Bilgisi sınavları başlıyor. İki günde ve üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar farklı branşlarda yapılacak. İşte, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün sınav tarihleri...