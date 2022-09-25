KPSS A GRUBU ATANMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

A grubu kadroların atamasında iki farklı yol izlenir. Atama yapılırken ya sadece KPSS puanı dikkate alınır ya da KPSS'de belli bir puanın üzerindeki adaylar mülakata çağırılır, mülakat sonucuna göre uygun görülen adayların ataması gerçekleştirilir. KPSS, ilk yönteme göre bir seçme sınavı, ikinci yönteme göre ise eleme sınavıdır.

KPSS A Grubu'na katılan adayların alması gereken puanlar, atanacakları kuruma göre değişiklik göstermektedir. Taban puanlar kurumdan kuruma değişir. Belirlenen taban puan şartını yakalayan adaylar kurum sınavına çağrılır. Diğerleri ise elenir. Bu yöntemde KPSS bir eleme sınavı niteliği taşır.

Örneğin; Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavı için, KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak şartı konulmuştur. Ancak 80 ve üzeri puan alanlar bu kadroya başvurabilir.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 121 puan türünden 91'inin hesaplanmasında kullanılır. Etki oranı ise %10 ile %60 arasında değişmektedir.