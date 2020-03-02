Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere KPSS 2020 /4 tercihleri 20 Şubat'a kadar adaylardan alınmıştı. KPSS 2020/4 tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yerleştirme sonuçlarına göre, adaylar Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev almaya başlayacak? Peki KPSS 2020/4 yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/4 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/4 yerleştirme sonuçlarının kesin tarihi için ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020/4 YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yayınlanan kılavuzda, sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme detayları şöyle aktarılıyor:

- Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

- Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

- Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

- Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

- Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.