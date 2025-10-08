KPMG Türkiye: Yapay zeka, bulut ve 6G geleceği yönlendiriyor

KPMG Türkiye, teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) sektörlerinin bugünü ve yarınına ışık tutan “TMT Sektörü Gündem Raporu”nu yayımladı. Rapor, üretken yapay zekânın yeni pazarlar yaratmasından bulut teknolojilerinin dijital ekonominin belkemiği haline gelmesine, 5G ve 6G altyapılarının insan-makine etkileşimini yeniden tanımlamasından Türkiye’deki TMT sektörünün finansal başarısına kadar geniş bir perspektif sunuyor. KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri Gökhan Mataracı, TMT sektörünün yalnızca iş modellerini değil, toplumları ve ekonomileri de dönüştürdüğünü vurguluyor. Mataracı, inovasyonun geleceğin değer zincirlerini oluşturmada kilit rol oynadığını ifade ediyor.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK DİL MODELLERİ YÜKSELİYOR

Rapora göre, üretken yapay zekâ pazarı 2021’de 7,69 milyar dolar iken 2023’te 20,47 milyar dolara ulaştı. Bu pazarın 2031’e kadar 442 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Büyük dil modelleri (LLM) pazarı da 2024’te 5,72 milyar dolar seviyesindeyken, 2034’e kadar yıllık %35,92 büyüme oranıyla 123 milyar doları aşacak. TMT liderlerinin %80’i üretken yapay zekâ yatırımlarını artırmayı planlıyor, %75’i ise bu teknolojinin getirilerinden memnun. Yapay zekâ, sektörlerde özel ihtiyaçlara göre dönüşüm yaratarak firmalara rekabet avantajı sağlıyor.BULUT VE VERİ MERKEZLERİ HIZLA BÜYÜYORKüresel bulut bilişim pazarı 2024’te 800 milyar dolara yaklaşırken, 2030’da 1 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu büyümenin itici gücü, üretken yapay zekâ platformlarının bulut tabanlı geliştirme ve ölçeklendirme süreçleri. Veri merkezi sektörü de paralel bir yükselişte; hiper ölçekli bulut sağlayıcılarının veri merkezi sayısı dört yılda ikiye katlanacak, toplam kapasite ise 2028’e kadar dört kat artacak. Özel sektör, bulut ve veri merkezi harcamalarının %96’sını oluştururken, kamu yatırımları %4’te kalıyor.

6G İLE İŞ MODELLERİ YENİDEN TANIMLANACAK Rapor, 5G’nin mevcut etkilerini aşarak 2030’larda devreye girecek 6G teknolojisinin devrim yaratacağını öngörüyor. 1 Tbps’ye varan hızlar ve ultra düşük gecikme süreleriyle 6G, yapay zekâ destekli ağlar, sanal/artırılmış gerçeklik ve mobil uç bilişim gibi alanları dönüştürecek. Kendi kendini optimize eden, enerji verimli bu ekosistem, insan-makine etkileşimini yeniden şekillendirecek. TÜRKİYE’DE TMT SEKTÖRÜ KARLILIKTA PARLIYOR Türkiye’de TMT sektörü, 2023’te 38 bin 142 firma ve 264 bin 349 çalışanıyla 105 milyar TL kârlılığa ulaştı. 2009-2023 arasında teknoloji sektörü %2130 kâr artışı ile liderliği göğüsledi. Medya sektörü kârını 375 milyon TL’den 7 milyar TL’ye taşırken, telekomünikasyon zarardan 7 milyar TL kâra geçti. Bu başarı, TMT sektörünün Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü gözler önüne seriyor.