Kozmik enerji terapisi nedir? Kozmik enerji terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

KOZMİK ENERJİ TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Kozmik enerji terapisi birkaç aşamada uygulanır ve her aşama, kişinin enerji alanını dengelemeye ve negatif enerjiyi temizlemeye odaklanır. Terapinin başlangıcında, terapist ve danışan sessiz bir ortamda rahat bir pozisyonda oturur veya yatar. Terapist, kişinin enerji merkezlerini (çakralar) ve enerji akışını hissetmek için ellerini vücuda yakın tutar. Bu süreçte, terapist kozmik enerjiyi elleri aracılığıyla danışanın enerji alanına yönlendirmeye çalışır. Bu enerjiyi almak için danışan açık ve rahat bir zihinsel durumda olmalıdır.

Terapist, enerjiyi yönlendirmek ve enerji blokajlarını temizlemek için belirli el hareketleri ve dokunuşlar kullanabilir. Bu süreçte, danışan derin nefes alıp vererek gevşemeye teşvik edilir. Bazı terapistler, enerji akışını artırmak için kristaller, ses terapisi veya aromaterapi gibi yardımcı yöntemler de kullanabilir. Seans boyunca, danışanın vücudunda sıcaklık, karıncalanma veya hafif bir baskı hissi gibi fiziksel hisler yaşaması mümkündür.

Seansın sonunda terapist danışanın enerjisini dengelemek için ellerini vücudun etrafında gezdirir ve enerji alanını kapatır. Danışana, seans sonrasında bol su içmesi ve dinlenmesi önerilir. Kozmik enerji terapisi, düzenli aralıklarla yapıldığında daha etkili olabilir ve bireyler birkaç seans sonrasında belirgin bir fark hissedebilirler. Terapinin süresi ve sıklığı, kişinin ihtiyaçlarına ve terapistin önerilerine göre değişebilir. Her bireyin enerji yapısı farklı olduğundan, kozmik enerji terapisi her kişide farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, kişisel deneyimlerin önemi büyüktür ve terapinin etkinliği bireyden bireye değişiklik gösterebilir.