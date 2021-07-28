Kozan'da bir günde iki orman yangını

DHA

İlçeye bağlı Çandık Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.

DHA'nın haberine göre; bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı öğrenildi. Orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personellerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın büyüklüğü ise havanın aydınlanması ile belli olacak.

Öte yandan ilçeye bağlı Horzum bölgesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülmüş, 1 dekar alana da zarar vermişti.