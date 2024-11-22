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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koza ve İpek'ten birleşme kararı - İş-Yaşam Haberleri

        Koza ve İpek'ten birleşme kararı

        Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ birleşme için danışmanlık hizmeti aldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:05
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        Koza ve İpek'ten birleşme kararı
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        Koza Altın İşletmeleri AŞ, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri AŞ ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim AŞ birleşme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamayla bildirdi.

        Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Şirketimizin uzun dönem stratejileri, madencilik ve enerji sektöründe yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. ve İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Ve Üretim A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleştirilmesine yönelik danışmanlık firmasıyla anlaşılmasına, firmayla gerekli işlemleri yürütme ve sözleşme imzalama yetkisinin, Yönetim Kurulu Üyesi (CEO) Mahmut Çelik'e verilmesine karar verilmiştir."

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