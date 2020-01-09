Koza-İpek davasında karar!

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FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' suçlarından yargılanan tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi.

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Koza-İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Melek İpek'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis ve 104 bin 100 TL para cezası verdi.

Koza-İpek Holding davasında sanık Cafer Tekin İpek "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu ile 22 ayrı vergi kanununa muhalefet ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklara 2 yıl 1 aydan 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verilirken, yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi. Mahkeme ayrıca aralarında Akın İpek´in de olduğu firari sanıkların dosyalarının ayrılması ve şirketlerde bulunan hisselerindeki kayyum kararının devamını kararlaştırdı.