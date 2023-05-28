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Koyun kırpmak için geldiği ilde kene yapıştı, kurtarılamadı

Sivas'a koyun kırpmak için gelen kişi, kene yapışmasının ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedaviye alın kişi, hayatını kaybetti

Giriş: 28.05.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Koyun kırpmak için geldiği Sivas'ta keneden öldü - Güncel haberler
Koyun kırpmak için geldiği ilde keneden öldü
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AA

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, koyun kırkmak için Sivas'a gelen H.K'ye (34) kene yapıştı. Rahatsızlanan H.K. yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı H.K'nin cenazesinin köyünde t​​​​​​​oprağa verileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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