Koyun kırpmak için geldiği ilde keneden öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre, koyun kırkmak için Sivas'a gelen H.K'ye (34) kene yapıştı. Rahatsızlanan H.K. yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı H.K'nin cenazesinin köyünde t​​​​​​​oprağa verileceği öğrenildi.