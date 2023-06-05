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Köyde 6 farklı noktada yangın çıktı; 13 büyükbaş öldü, ev ve ahırlar yandı

Sivas'ta sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Kentte bir köyde 6 yerin birden kundaklandığı iddia edildi. Çıkan yangınlarda 13 büyükbaş hayvan ölürken 1 ev ile 5 ahır küle döndü

Giriş: 05.06.2023 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL
Köyü alevler sardı! Son dakika: Sivas'ta yangın! 6 yerde birden yangın çıktı
DHA

Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangında 1 ev, 1 traktör ile 5 ahır yandı.

DHA'nın haberine göre 13 büyükbaşın da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karalar köyünün 6 farklı noktasında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler, Sivas Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'e ait 5 ahır yandı, 13 büyükbaş da öldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Fotoğraflar: AA

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