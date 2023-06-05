Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada çıkan yangında 1 ev, 1 traktör ile 5 ahır yandı.
DHA'nın haberine göre 13 büyükbaşın da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karalar köyünün 6 farklı noktasında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden köylüler, Sivas Belediyesi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'e ait 5 ahır yandı, 13 büyükbaş da öldü.
Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, ekipler kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.
Fotoğraflar: AA