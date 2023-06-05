DHA'nın haberine göre 13 büyükbaşın da öldüğü yangında, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Ekipler, 1 saat süren çalışma ile alevleri söndürdü. Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'e ait 5 ahır yandı, 13 büyükbaş da öldü.