Çınar'a bağlı Filizören köyünde yaklaşık 15 gün önce 4 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Koronavirüs vakası nedeni ile köy karantinaya alınırken, testleri pozitif çıkan vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, 15 gün sonra köyde vatandaşlara yapılan yeni testlerin sonuçları negatif çıktı. 450 nüfusluk mahallede koronavirüs tespit edilmemesinin ardından karantina uygulaması sona erdi.

Köye giriş çıkışlar normale dönerken, yetkililer vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak dışarı çıkmalarını istedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!