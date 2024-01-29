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        Haberler Sağlık Köydeki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Köydeki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yol şartları nedeniyle Hamza'ya hızla nefes olmak için helikopter ambulans desteği istendi. Köye gelen helikopter ambulans Hamza'ya mutluluk, bize huzur oldu" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:20 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:20
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        Köydeki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan bir hasta için helikopter ambulans desteği verildiğini bildirdi.

        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi: "Hamza Diyarbakır Lice'de yaşayan genç kardeşimiz. Dün kronik hastalığına bağlı olarak yaşadığı solunum sıkıntısı için ambulans ekibimiz yola çıktı. Yol şartları nedeniyle Hamza'ya hızla nefes olmak için helikopter ambulans desteği istendi. Köye gelen helikopter ambulans Hamza'ya mutluluk bize huzur oldu."

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