Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun aktardığı habere göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Çömenli yaylası alevlerin aniden yükselmesiyle birden cehennem alanına döndü.

BÖLGE HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Yamaçlardan yaylaya doğru 10 dakikada ulaşan alevler etrafı kızıl bir karanlığa bürüdü. Habertürk ekibi çekim yaptığı sürede rüzgar aniden yön değiştirdi ve Çömenli Yaylası alevlerin ortasında kaldı. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Görevliler uyarısıyla yayla hızla boşaltıldı.



