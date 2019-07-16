16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70),Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) ile karşılaştı. Daha önce iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan baba ve oğul tartışmaya başladıkları Hasan K.’ye baltayla saldırdı.
Kavgada kafasına darbe alan Hasan K., yanında bulunan tabancayla Recep ve Cüneyt Uysal’a kurşun yağdırdı. Baba ve oğul vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Aldığı balta darbesiyle ağır yaralanan 70 yaşındaki adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BALTAYLA SALDIRINCA SİLAHINI ÇEKİP ATEŞLİYOR
Köy meydanında yaşanan baltalı, silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Kokunç olayın görüntülerinde, su içen hayvanlarını bekleyen Hasan K.’ya Cüneyt Uysal (18) bir anda saldırarak yumruklamaya başlıyor. Bu sıra da Hasan K.’nın eşi Münevver K. ise gence elindeki ağaç dalı ile vurunca, bu kez yaşlı kadına vurarak yere yıkıyor. Yerden kalkarak Cüneyt Uysal, ileriye doğru giderken, Hasan K.’da arkasından ilerliyor. Bir müddet ilerleyen Hasan K.’ya bu kez Cüneyt Uysal’ın babası Recep Uysal (60) balta ile saldırıyor. Baba oğulun aynı anda saldırdığı görüntülerde Hasan K. çantasının içinde bulunan tabancasını çıkararak önce Recep Uysal’a ardından ise oğlu Cüneyt Uysal’a ateş ediyor.
Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
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