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        Haberler Gündem Çevre Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: "Köy evleri 6 ay içerisinde tamamlanacak" - Güncel haberler

        "Köy evleri 6 ay içerisinde tamamlanacak"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Özhaseki, "Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi de 6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunlarla birlikte 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı da en geç 1 sene içerisinde bitireceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:56
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        "Köy evleri 6 ay içerisinde tamamlanacak"
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı gerçekleşti.

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yer aldığı etkinlikte Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da, çevre, iklim, turizm ve medya konularında bir konuşma gerçekleştirdi.

        Kayseri’nin ülke turizmine katkısı, iklim değişikliği ve sıfır atık konularındaki çalışmaların ele alındığı konferansta konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili yanlış bilgiler verdiğini kaydetti. Özhaseki, depremin, maddi hasarının yanı sıra parayla ölçülemeyecek çok büyük manevi hasar da bıraktığını dile getirdi.

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        “100 BİN CİVARINDA KÖY EVİMİZİ 6 AY İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ”

        Bakan Özhaseki, başlanan köy evlerinin 6 ayda biteceğini ve yeni başlanan evleri de 1 sene içerisinde bitireceklerini ifade etti.

        Özhaseki, “Vatandaş yerinde dönüşüm isterse biz destek verelim dedik. 245 bin kişi de bize müracaat etti. Şu anda işlemlerini yaptırıyorlar. Onların da işlemi bittikçe biz önce avans olarak sonra da yaptığı inşaatın bedelini ödeyerek desteklemeye devam ediyoruz. 850 bin bağımsız birim zarar gördü ama hak sahipli herhalde 500 binlerde kalacak gibi görünüyor. Orta hasarlılar var ve ‘Ben tamir ederim otururum kardeşim’ diyorlar. Bazen hak sahipliği meselesinde ihtilaflar çıkıyor. Mülkiyet sorununda ihtilaflar çıkıyor. Hak sahipliğini ispatlayamıyorlar derken hak sahipliği sayısı 500 bine doğru düşüyor. Biz 200 bin eve başladık. 100 bin civarında köy evimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunlarla 300 bin oluyor. Yeni başladıklarımızı en geç 1 sene içerisinde bitireceğiz. Böylelikle herkesin hakkını vererek, yaralarını sararak, zararlarını tazmin ederek bu işin içerisinden çıkacağız” açıklamasını yaptı.

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