Kovid-19 tedbirleri denetimi - ZONGULDAK

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Vali Tutulmaz, bir yolcu otobüsünü denetimi sırasında, denetim ekibi olarak otobüsleri denetlediklerini belirterek, "Her hafta farklı bir bölgeyi denetliyoruz. Bugün otobüslerde sizleri hem uyarıyoruz hem de sizlere rehberlik yapıyoruz. Diyoruz ki, maskeyi kesin ihmal etmeyin. Sosyal mesafeye uyun ve hijyen kurallarına dikkat edin diyoruz. Yapılan araştırmalarda maske yüzde 75 ile koruyor. Aşının koruma durumu da yüzde 60 gözüküyor. Onun için maske çok önemli. Maskeye muhakkak uyalım." dedi.

Tutulmaz ve beraberindeki denetim ekipleri, terminal içerisinde bulunan yolcular ile sohbet etmesinin ardından çeşitli otobüs firmalarına ait yetkililerle yaptıkları çalışmalara hakkında bilgi aldı.Öte yandan kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlükleri ekipleri, sorumluluk sahalarındaki denetimlerini sürdürüyor.