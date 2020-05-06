Kovid-19 salgını nedeniyle Arjantin'de kalan Türkler vatan yolunda - BUENOS AIRES

Başkent Buenos Aires'teki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'na gelen 33 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı yerel saatle 01.10'da Ankara'ya hareket etti.Uçak havalanmadan önce yolculardan İsmail Tan Sander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Latin Amerika gezisine Meksika'dan başladığını ancak Arjantin'e geldiğinde salgının patlak vermesi nedeniyle sınırların kapandığını ve arkadaşlarıyla burada kaldıklarını söyledi.Büyükelçilikle iletişime geçtiğini belirten Sander, "Onların yardımlarıyla 500 kilometre pedalladıktan sonra kendilerinin iki şoförle araç göndermesi ve tüm jandarmaya ve polis teşkilatına bilgi vermesiyle beni alıp havaalanına kadar 26 Nisan'da getirdiler." dedi.Sander, Büyükelçiliğin kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirerek, "26 Nisan'daki uçuş ertelendiği için Buenos Aires'te kaldık. Yaklaşık 40 gündür buradayız arkadaşlarımla. Birçok ülkenin vatandaşı elçiliklerinden hiçbir yardım alamazken, bana iki tane şoförle araç temin eden Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum, gerçekten ülkemle gurur duydum." şeklinde konuştu.Yolculardan Gözde Orgun da 46 gündür Türkiye'ye dönmeyi beklediğini vurgulayarak, 15 aydır Türkiye'ye gitmediğini dolayısıyla ailesinin çifte bayram yapacağını söyledi.- "111 Arjantin vatandaşını getirmiş olmaktan da mutluyuz"Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay da böyle zor bir dönemde vatandaşları Türkiye'ye göndermiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Onların sağ salim ülkemize varmalarını, aileleriyle sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyoruz." dedi.Uçakta yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğuna dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:"9 Ukraynalıyı da bugün Türkiye'ye gönderiyoruz. Uçağımızla onlar da Türkiye'den gelen izin doğrultusunda özel bir düzenlemeyle Türkiye'ye uçuyorlar. Oradan da en hızlı şekilde Ukrayna'ya transfer edilecekler. Dolayısıyla onların da tahliyesini tamamlamış olduk. Ayrıca Buenos Aires-Sao Paulo güzergahında 10 Brezilya vatandaşı, 2 Hırvat vatandaşı ve 1 Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşını taşıyoruz. Uçağımız buraya gelirken Türkiye'den 10 Arjantinliyi getirdi. Sao Paulo'da 101 Arjantinli uçağımıza bindi. Dolayısıyla bir anlamda Arjantinlilerin de yurtlarına dönmelerine vesile teşkil etti bu uçuşumuz. Toplamda 111 Arjantin vatandaşını Buenos Aires'e getirmiş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz."
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