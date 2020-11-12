Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamık vakalarının dünya genelinde yükselişe geçtiğine dikkat çekti. DSÖ tarafından hazırlanan raporda, Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeni ile dünya genelinde yapılan aşılamaların kritik seviyelerin altına düştüğü ve neredeyse çeyrek yüzyılın en kötü rakamlarına gerilediğine dikkat çekildi.
DSÖ, dünya çapında getirilen kısıtlamaların aşılama programlarını daha da bozması nedeniyle bu yıl milyonlarca çocuğun hastalık riski altında olduğunu belirtti. Kızamığın, Covid-19, Ebola, tüberküloz veya gripten daha fazla bulaşıcı olduğu biliniyor.
DSÖ, kızamığın geçtiğimiz sene dünya genelinde 870 bin kişiyi enfekte ettiğini ve 207 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğunu aktardı. Raporda, toplumların bulaşıcı hastalıklardan korunması için gereken yüzde 95 aşılamanın yapılamaması nedeni ile geçen yıl tüm DSÖ bölgelerinde 1996'dan bu yana kızamık vakalarının en kötü seviyelere yükseldiği belirtildi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "Bu veriler, dünyanın her bölgesinde çocukları kızamıktan koruyamadığımıza dair net bir mesaj veriyor" dedi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin de (CDC) destek verdiği raporda, kızamığa bağlı can kayıplarındaki artışların ana nedeni olarak çocuklara vurulması gereken iki doz kızamık aşısının zamanında ve tam olarak vurulamadığı, bunun toplu bir başarısızlık olduğu belirtildi. Rapor, bu yıl Covid-19 nedeni ile aşılamadaki aksamaların kızamık salgınlarını durdurma çabalarını engellediği ifade edildi. CDC, bu ay itibariyle 26 ülkede aşılama kampanyalarının duraklatılması nedeniyle 94 milyondan fazla kişiye kızamık aşısının vurulmama riski olduğunu belirtti.
Dünya genelinde 2010'dan 2016'ya istikrarlı bir düşüşün ardından kızamık vakaları 2017'den itibaren tekrar yükselişe geçti. Kızamığa bağlı can kayıpları dünya genelinde 2016 bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı. DSÖ ve UNICEF geçen hafta hükümetleri kızamık, çocuk felci ve diğer bulaşıcı hastalıklar konusunda harekete geçmeye çağırdı.
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