Kozmetik ürünlerinin ithalatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalarak 53,5 milyon dolar oldu.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür ürünlerinin ithalatında azalış gerçekleşirken, ihracatta ise artış kaydedildi.
Güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür ürünlerinin ithalatı, Kovid-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkilerinin gölgesinde geçen ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 18,2 azaldı ve 53 milyon 542 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye bu dönemde en çok Fransa'dan kozmetik ürünleri ithal etti. Yılın 8 ayında Fransa'dan 18,1 milyon dolarlık, Almanya'dan 7,3 milyon dolarlık, Güney Kore'den 5,1 milyon dolarlık, İsviçre ve ABD'den 3,5 milyon dolarlık güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür ürünü satın alındı.
RUJ, PUDRA, ALLIK VE GÖZ MAKYAJI ÜRÜNLERİNİN İTHALATI 5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Ocak-ağustos döneminde ruj, pudra, allık ve göz makyajı ürünlerinin ithalatı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bu ürünler arasından geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalatı en fazla düşen ürün ise ruj oldu. Ruj ithalatı söz konusu dönemde yüzde 52,1 azalarak 6,6 milyon dolara düştü.
Pudra ithalatı da yılın 8 ayında yıllık bazda yüzde 37,6 azaldı ve 3 milyon dolar oldu. Bu dönemde allık ithalatı yüzde 24,9 düşerek 2,3 milyon dolar ve göz makyajı ürünleri ithalatı yüzde 24,7 düşerek 24,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
KOZMETİK ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ARTIŞ EĞİLİMİ
Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür ve pedikür ürünleri ihracatı ise son 5 yılda artış eğilimini sürdürdü ve bu süreçte 2,5 kat arttı.
Söz konusu ihracat kalemi yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 31,7 milyon dolar seviyesine çıktı.
Türkiye'nin kozmetik ürünlerini en çok satın alan ülke ABD oldu. Bu dönemde ABD'ye 6 milyon dolarlık, Hollanda'ya 4,2 milyon dolarlık, Irak'a 2,1 milyon dolarlık, Bosna Hersek'e 2 milyon dolarlık ve Suudi Arabistan'a 1,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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