Trabzonspor'u 2-0 yense de ilk maçı 3-1 kaybettiği için Avrupa Ligi'nden elenen AEK'te teknik sorumlu Nikos Kostenoglou açıklamalarda bulundu. Kostenoglou, Trabzonspor'u tebrik ederek, "İlk 60 dakikayı üstün oynadık. 2-0 dan sonra elimize geçen fırsatlardan yararlanamadık. Turu geçeceğimize inanıyordum ama olmadı." dedi.

Oyuncularının elinden geleni yaptığı ifade eden Kostenoglou, "Öyle bir müsabakadan çıktık ki telafisi yoktu. Sadece turu geçen taraf muvaffak oldu gruplara kaldı. Artık bundan sonra yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından AEK Kulübü'nün medya yetkilisi Trabzonspor'a grup maçlarında başarılar dileyerek, kendilerine gösterilen misafirperverlik için de teşekkür etti.