Köstebek pasta tarifi: Evde pratik ve kolay köstebek pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KÖSTEBEK PASTA TARİFİ

Köstebek pasta yapılışı aslında pratik bir tatlıdır. Temel malzemeler evde bulunabilecek şeyler olduğu için yapımı zorlayıcı değildir. Pandispanya keki için sadece yumurta, un, şeker, kakao ve kabartma tozu gibi malzemeler karıştırılır ardından fırında pişirilir. Kekin iç kısmını oymak ise çok karmaşık bir işlem değildir, sadece dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

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Dolgusunu hazırlamak için ise krem şanti veya çikolata sosu gibi hazır malzemeler kullanılabilir. Bu da zaman kazandırır. Pasta şekillendirme ve birleştirme işlemi basit olup fazla malzeme ya da özel bir teknik gerektirmez. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olmaya aday, yapımı keyifli bir tatlıdır. REKLAM Köstebek Pasta malzemeleri: Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 kabartma tozu

1 1 paket vanilya Krema için: 2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

Damla çikolata (süslemek için)

İç harç için:

2 adet muz

Kek parçaları (kekten artanlar) Kek: Yumurtaları ve şekeri geniş bir kapta mikser yardımıyla yaklaşık 5 dakika boyunca köpük köpük olana kadar çırpın.

Çırpmaya devam ederken süt ve sıvı yağı yavaş yavaş ekleyin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla hafifçe karıştırın. Hamurun çok çırpılmamasına dikkat edin, aksi halde kek sertleşebilir.

Hazırladığınız kek karışımını yağlanmış ve unlanmış bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin. Kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edin. Soğuk sütü bir kabın içine alın ve üzerine krem şantiyi ekleyin. Mikser yardımıyla kıvam alana kadar çırpın. İsterseniz damla çikolata ekleyerek daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. REKLAM Fırından çıkan keki tamamen soğumaya bırakın.

Soğuyan keki ikiye veya üçe bölün.

Alt tabakanın üzerine bir miktar krema sürün. Dilimlenmiş muzları dizin ve üzerine kek parçaları yerleştirin. Kalan kremayı üzerine sürün ve üst tabaka ile kapatın.

Pastanın üzerini kalan krema ile kaplayın ve damla çikolata ile süsleyin. Dilerseniz rendelenmiş çikolata veya Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Bu tarif yaklaşık olarak 8-10 kişilik bir pasta içindir. İsteğe göre malzemeleri artırarak veya azaltarak farklı boyutlarda pasta hazırlayabilirsiniz.

KÖSTEBEK PASTA YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Köstebek pasta yaparken pandispanya kekinin yumuşak ve nemli olması için malzemelerin oda sıcaklığında olması önemlidir. Yumurtalar ve süt gibi sıvıları, karışımın homojen olmasını sağlayacak şekilde dikkatlice çırpmak gerekir. Kekin pişirme süresi de çok kritiktir. Fazla pişirmek kekin kuru olmasına neden olabilir. Bu yüzden kekin ortasına batırdığınız bir kürdan temiz çıkana kadar pişirmelisiniz.

Kekin ortasını boşaltırken dikkatli olmalı ve kenarlarını ince bırakmalısınız. Böylece dolgu malzemesi düzgün bir şekilde yerleşir. Dolgu kısmında krema veya çikolata kullanacaksanız bunların iyice soğuduğundan emin olun, aksi takdirde kekin içinde düzgün bir yapı oluşmaz. Pastayı bir süre buzdolabında dinlendirmek hem dolguların oturmasını sağlar hem de pastanın kesilmesini kolaylaştırır.

İsmini, üzerine serpiştirilen kek parçalarının toprağı andırması ve muzların da köstebeği çağrıştırmasıyla almıştır. Kakaolu kek tabanı, muzların tatlılığı ve kremanın hafifliğiyle mükemmel bir uyum yakalayan bu pasta yetişkinlerin ve çocukların favorisi olmuştur. Özel günlerde ve de sıradan bir öğleden sonra çay saatlerinde keyifle tüketilebilir. Kolay hazırlanışı sayesinde yapabileceğiniz köstebek pasta sofralarınıza renk katacaktır.

Köstebek pasta modern Türk mutfağında yaygınlaşmış ve çocuklar tarafından çok sevilen bir tatlıdır. Kekin üst kısmındaki küçük çöküntüler bir köstebeğin yer altındaki yuvasını andırır. İlk kez 1990’larda popülerleşmeye başladığı tahmin edilse de tarifin zaman içinde farklılaşarak evlerde sıklıkla yapılan bir tatlı haline gelmesi, onun pratikliği ve lezzeti ile ilişkilidir.

Kekin dışı yumuşak içi ise yoğun bir krema ya da çikolata dolgusu ile kaplanmış bu tatlı, özel günlerde ve misafir sofralarında tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir. Küçük değişikliklerle kişiselleştirilebilen köstebek pasta günümüzde hem evlerde hem de pastanelerde karşımıza çıkmaktadır.