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Köstebek pasta yapımı biraz uğraştırıcı gözüken bir pastadır. Özellikle kekin içini oymak bazı kişiler için zorlayıcı gözükebilir. Fakat sanıldığının aksine keke şekil vermek oldukça kolay bir işlemdir. Küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği bu lezzetli pastayı evinizde kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Yapmanız gereken sizin için derlediğimiz tarife birebir uyarak yapım aşamalarını sırasıyla takip etmeniz gerekir.

Hazırladığınız köstebek pastayı ailenize ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Bunun yanında köstebek pasta doğum günlerinde yaş pasta olarak da sunulabilir. Köstebeğe benzeyen görüntüsü çocukların ilgisini çektiği için sizin dikkat çekici bir seçim olacaktır. Hadi gelin, köstebek pasta nasıl yapılır, detayları neler birlikte görelim.

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Kaç kişilik:8-10 kişilik

Hazırlama süresi:35 dakika

Pişirme süresi:45 dakika

Kalori:1 porsiyon 487 kalori

Köstebek Pasta Malzemeleri

Kek malzemeleri için:

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı şeker (200 ml)

1 su bardağı süt (200 ml)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pasta kreması için:

1 poşet krem şanti

1 paket toz krema

2,5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İçerisine:

4 adet muz

Köstebek pasta Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Köstebek pasta yapılışı için öncelikle yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmamız gerekmektedir.

3 yumurtanın sarısını ayrı kaba beyazını ayrı kaba kıralım.

1 su bardağını şekerin yarısını yumurta beyazına yarısını da yumurta sarısının üzerine ilave edelim.

Yumurta akı köpürüp koyu bir kıvam alması gerekir. Bunu elde etmek için mikser yardımıyla yumurta akını güzelce çırpalım.

Yumurta sarısını ise şeker eriyene kadar iyice çırpalım.

İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim.

Ardından sütümüzü ilave ederek çırpmaya devam edelim.

2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı eleyerek ilave edelim.

Ardından kakaoyu tel süzgeçten geçirelim ve onu da ekleyelim.

Karışımı mikser yardımıyla güzelce çırpalım.

Mikser ile köpürttüğümüz yumurta akını karışımımıza ilave edelim. Ardından spatula yardımı ile alttan üste doğru söndürmeden karıştıralım. Bu aşamada mutlaka spatula kullanalım ki kekimiz sönmesin.

Kullanacağınız kelepçeli kalıbın altına yağlı kâğıt serelim.

Hazırladığımız karışımı kabımıza dökelim.

Önceden ısıtılmış fansız alt üst ayar 180 derece yanan fırında 45 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim.

Kremamızı hazırlamaya başlayalım.

Krema için; toz krema ve sütümüzü bir kabın içerisinde iyice çırpalım.

Mikser yardımıyla çırptığımız kremanın üzerine damla çikolataları ekleyelim. Kaşık yardımı ile güzelce karıştıralım.

Pişen kekimizi fırından çıkarıp soğumaya bırakalım.

Soğuyan kekimizin ortasını havuz gibi kesip kaşık yardımı ile yarıya kadar güzelce oyalım.

Muzları uzun uzun kesip içerisine koyalım.

İçerisine hazırladığımız kremayı kubbe şeklinde olacak şekilde dolduralım.

Kekin içinden çıkan kek parçalarını mikserden geçirelim ve kekin üzerine dökelim.

Eğer hazırladığınız kek parçaları ve krema fazla gelirse evinizde bulunan kup bardaklarına koyarak küçük porsiyon köstebek pasta elde edebilirsiniz.

Köstebek pastanız hazır.

Afiyet olsun!

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