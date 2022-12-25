Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kosova, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriğinin ülkeye girmesine izin vermedi

Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik Kosovalı Sırpların sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükselirken, Kosova hükümeti, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriğinin ülkeye girişine izin vermedi.

Giriş: 25.12.2022 - 20:46 | Güncelleme: ABONE OL
Kosova, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriğinin ülkeye girmesine izin vermedi
AA

Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC), Kosova hükümetinin, Patrik Porfirije'nin ülkeye girişine izin vermediğini duyurdu.

SPC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kosova hükümeti, ülkeye Noel ayini için gitmek isteyen Patrik Porfirije'nin ülkeye girmesine izin vermedi.

Patrik Porfirije'nin söz konusu haberi üzüntüyle aldığı belirtilen açıklamada, Patriğin hizmet vermekten vazgeçmeyeceğine ve kararın bölgede yaşan Sırplar için "ayrımcılık" ifade ettiğine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Patrik Porfirije'nin Kosova'nın kuzeyindeki "Sırplar ve Arnavutlar arasında barışın hüküm sürmesi" için dua ettiği de kaydedildi.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO'nun Kosova Barış Gücüne (KFOR) Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kosova'dan kuzey bölgesinde yeni güvenlik tedbirleri
Kosova'dan kuzey bölgesinde yeni güvenlik tedbirleri
Sırbistan'dan Kosova'ya Sırp kökenli eski polis için çağrı
Sırbistan'dan Kosova'ya Sırp kökenli eski polis için çağrı
Sırbistan ile Kosova'dan 'normalleşme' mutabakatı
Sırbistan ile Kosova'dan 'normalleşme' mutabakatı
NATO'dan Kosova'da diyalog çağrısı
NATO'dan Kosova'da diyalog çağrısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.