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        Haberler Dünya Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti, İzmir'de hemşehrileriyle bir araya geldi | Dış Haberler

        Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti, İzmir'de hemşehrileriyle bir araya geldi

        Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti, İzmir Ticaret Odasında hemşehrileriyle bir araya geldi. Kurti, "Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında inanılmaz ve çok güzel ilişkiler var. Sadece iki ülke arasında değil, aileler arasında da ilişkiler olduğu için bu, bizi daha da güçlendiriyor. Bağlantılar çok yüksek seviyede yaşanmakta" diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 23:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 23:42
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        Kosova Cumhurbaşkanı İzmir'de
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        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Kurti, farklı tarihlerde ülkelerinden göç ederek İzmir'e yerleşen hemşehrileriyle İzmir Ticaret Odasında buluştu.

        Kurti, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de bulunmaktan ve hemşehrileriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek "Siz vatanınızın dışındasınız fakat ulusun içindesiniz. Burada sizin vatanınız için yaptığınız bütün çalışmaları çok iyi biliyoruz ve teşekkür ediyoruz." dedi.

        İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Kurti, "Kosova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında inanılmaz ve çok güzel ilişkiler var. Sadece iki ülke arasında değil, aileler arasında da ilişkiler olduğu için bu, bizi daha da güçlendiriyor. Bağlantılar çok yüksek seviyede yaşanmakta." diye konuştu.

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        Ülkesine yatırım çağrısında bulunan Kurti, "Ben biliyorum siz desteğiniz her zaman yaptınız. Savaştan önce, sonra ve bağımsızlıktan sonra halen bu desteğinizi sürdürüyorsunuz. Kosova Başbakanı olarak size ben garanti olacağım, gelip yatırım yaptığınızda. Bu yatırımlar sadece Kosova için değil; siz ve ülkeniz de kazanır. Bundan dolayı ben size Başbakan olarak garanti veriyorum." ifadelerini kullandı.

        İBB BAŞKANI TUGAY DA KATILDI

        Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Kurti'nin öncesinde belediyeyi ziyaret ettiğini; görüşmeleri sonrasında kendisini gönüllü iyi niyet elçisi ilan ettiğini söyledi.

        İzmir'in Balkanlar'dan Türkiye'ye göçen pek çok yurttaşa ev sahipliği yaptığını anlatan Tugay, "Biz İzmir'de Balkan Türkleriyle iç içe yaşadık. O nedenledir ki Balkan ülkeleriyle ilgili kötü haberleri geldiğinde yürekten üzüldük ama iyi haberleri geldiğinde de çok sevindik. 16 yıl önce Kosova'nın bağımsız bir ülke olması ve orada kendi ayakları üzerinde duran yeni Balkan ülkeleri oluştuğunda da bizim için aslında yeni bir dönem başladı." dedi.

        Kosova'nın yüzölçümü ve nüfus olarak küçük bir ülke olduğunu belirten Tugay, "Onuruyla, sahip olduğu değerlerle kocaman yüreği olan bir ülke diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Kosova ile dostluğun sadece kültürel ve sosyal olarak kalmaması gerektiğini ve ekonomik olarak da karşılık verilmesin önemini vurgulayan Tugay, "O nedenle Sayın Başbakan'ın yatırım yapın, gelin ziyaret edin, görün çağrısına ben yürekten evet diyorum ve önümüzdeki günlerde İzmir'in Belediye Başkanı olarak muhatap olabileceğimiz tüm iş dünyasındaki temsilcilerle birlikte oraya gideceğimize dair kendisine söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kosova
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